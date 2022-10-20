Звезда "Аншлага" прокомментировала идею отменить новогодние шоу

Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Российская актриса эстрады, пародистка Елена Воробей оценила предложение отменить новогодние шоу. Об этом сообщает "Абзац".

По ее словам, на сегодняшний день из-за сложившейся ситуации веселиться неправильно, однако россиянам следует отвлекаться.

"Понятно, что доминирует минорное настроение. Тяжело, но хочется отвлекаться. И люди, мне кажется, как будто за спасением идут в театр, в цирк для этого", – отметила артистка.

Ранее более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Противоположное мнение по данному вопросу высказали 17% участников опроса.

До этого решение об отмене новогодних мероприятий в 2022 году приняли в Калуге и в Курской области. В последней решили оставить гуляния только для детей.

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