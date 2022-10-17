В Курской области откажутся от массовых мероприятий и новогодних гуляний

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Курской области откажутся от новогодних массовых мероприятий. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого. Тем не менее полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем", – заявил губернатор.

По его словам, в городе планируют провести игровые программы и новогодние представления для детей. Также, уточнил Старовойт, на Театральной площади сохранится традиционная ярмарка, будут организованы места для активного отдыха и приемная Деда Мороза.

"Город украсим инсталляциями и декорациями, закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели", – отметил губернатор.

Глава региона также рассказал, что на Красной площади сделают прогулочную зону "Красный лес", которая будет представлять собой композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар. Старовойт также сообщил, что в других районах области отпразднуют Новый год аналогичным образом.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили не проводить в 2022 году новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Однако это не коснется детских праздничных мероприятий. Сэкономленные средства планируется потратить на закупку снаряжения для мобилизованных граждан.

До этого аналогичное решение приняли в Калуге. По словам мэра города Дмитрия Денисова, средства, сэкономленные на отмене праздников, как и в Петербурге, планируется направить на поддержку россиян, которые были мобилизованы для участия в СВО на Украине.



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