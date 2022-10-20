Более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий в 2022 году – ВЦИОМ

Фото: Московские сезоны

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, более 70% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий в 2022 году.

"Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74%)", – следует из полученных данных.

Противоположное мнение по данному вопросу высказали 17% участников опроса. В группе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет инициативу не поддержали около 30% респондентов.

Ранее в Калуге приняли решение об отмене новогодних мероприятий в 2022 году. Сэкономленные средства планировали направить в поддержку призванным в рамках частичной мобилизации гражданам.

Аналогичное предложение выдвинули и в Курской области. Там заявили, что новогодние мероприятия и развлекательные программы будут организованы только для детей.

Однако в Минобороны России на фоне заявлений об отказе от новогодних мероприятий сообщили, что российская армия обеспечена всем необходимым. В оборонном ведомстве считают, что решения не являются необходимыми.

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