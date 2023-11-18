Дети поздравили Деда Мороза с днем рождения в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети поздравили главного зимнего волшебника Деда Мороза с днем рождения в Музее Победы. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"Юные гости записали добрые и искренние пожелания. Кроме того, в музее на Поклонной горе в этот день заработала новогодняя почта Деда Мороза", – отметили в музее.

Отправить послание можно через ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Он будет принимать письма до середины января. Кроме того, самые яркие послания будут отобраны на конкурс "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их отправители смогут посетить резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке.

Этой зимой почтовая кампания пройдет уже в шестой раз. Всего в ней примет участие около 150 локаций по всей Москве. Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза разместятся в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.

Забирать письма будут снеговики-почтовики. В их маршруты войдет и 41 парковая территория в девяти округах столицы. Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте усадьбы.



Дед Мороз из Великого Устюга приехал отпраздновать день рождения на ВДНХ