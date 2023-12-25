Москвичам рассказали о программе фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" в начале января

Фото: пресс-служба Мостуризма

Различные шоу, мастер-классы и игры пройдут в столице в первую неделю нового года в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима". Он завершится 8 января. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Регистрация для посещения мероприятий доступна на сервисе Russpass.

Мультимедийное шоу с аудиовизуальной иллюминацией будет проходить с 1 по 7 января на территории парка усадьбы Влахернское-Кузьминки.

Музей-усадьба "Люблино" приглашает на потешные гулянья 1 января. Желающие смогут принять участие в зимних забавах – от лапты до снежных городков. В свою очередь, усадьба Михалково приглашает в этот вечер на бал-маскарад.

В рамках фестиваля в столичные усадьбы приезжают мобильные чайные станции. Так, в первый день нового года чай из самовара можно будет попробовать в усадьбах Влахернское-Кузьминки и Михалково, а также музее-усадьбе "Люблино". Кроме того, для посетителей усадеб Влахернское-Кузьминки, Васильчиковой и музея-усадьбы "Люблино" будут работать почтовые станции, где можно отправить открытку.

Музыкальный медиаэксперимент "Акт II. Народные гулянья" в музее-усадьбе "Люблино" состоится 2 января. Организаторы мероприятия подготовили световое шоу и необычные выступления артистов.

В период с 2 по 8 января для москвичей и гостей города каждый день будут проводиться экскурсии по старинным столичным улицам.

3 января запланирована экскурсия по музею-заповеднику "Остафьево", в рамках которой можно будет узнать все тайны "Русского Парнаса". Любителей активного отдыха приглашают на потешные гулянья.

Мастер-класс по созданию новогодней открытки пройдет в этот день в усадьбе Мухиных. Также здесь можно будет посетить лекции цикла "Интеллектуальный салон А. П. Шерер".

Шуты и скоморохи будут встречать посетителей в Кузьминках 4 января. После шумного веселья состоится чтение "Святочных рассказов" Н. С. Лескова в усадьбе Ржевского.

В усадьбе Разумовского в этот день можно будет принять участие в мастер-классе по созданию новогоднего подарка, а посетители интеллектуального салона узнают о быте московских усадеб. Также здесь состоится камерный концерт солистов оркестра Imperialis Orchestra.

Еще один бал-маскарад пройдет 4 января на территории усадьбы Воронцово.

5 января в усадьбе Разумовского проведут театрализованные чтения "Евгения Онегина". У гостей также будет возможность посетить ознакомительную экскурсию и побывать на концерте группы Rain Drops.

6 января роман "Евгений Онегин" прочитают и в усадьбе Васильчиковой. Здесь также пройдет концерт оркестра NEOrchestra.

Большую программу развлечений на 6 и 7 января подготовил музей-заповедник "Царицыно". Гостей ждут экскурсии, потешные гулянья и бал-маскарад. На познавательную прогулку приглашает усадьба Влахернское-Кузьминки.

Заключительный бал-маскарад состоится в музее-заповеднике "Остафьево" 8 января. Также в этот день певица Aset выступит с концертом в усадьбе Разумовского. В Екатерининском парке пройдут гуляния с народными песнями и хороводами. Завершит фестиваль музыкальный медиаэксперимент "Маскарад. Акт III".

Более 1 500 новогодних мероприятий подготовили для гостей площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетителей ждут встречи с Дедом Морозом, чайные тренды, выступления хедлайнеров и театрализованные представления.

Маленьких гостей фестиваля по выходным ждут герои сказок. В 14:00 с 30 декабря по 7 января будут проводить новогодние утренники.



Москвичам подготовили 1,5 тысячи представлений на фестивале "Путешествие в Рождество"