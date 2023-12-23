Более 100 тыс баллов получили москвичи за выполнение новогодних задач от "Города заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 раз москвичи выполнили новогодние задачи от "Города заданий", посвященные фестивалю "Путешествие в Рождество", и получили свыше 100 тысяч баллов за них с 15 декабря. Для гостей мероприятия подготовили три особых задания.

Задания можно выполнить при посещении акции от фестиваля. Гостям предлагается побывать на выставке дизайнерских елей на Кузнецком Мосту, принять участие в "Рождественском квесте", где им расскажут о чайных традициях в России и мире, а также посетить мероприятие "Самый сильный". За выполнение новогодних заданий посетители могут получить по 500 баллов и специальный подарок от сайта "Миллион призов", который выдают в павильонах на 10 площадках фестиваля. О задания можно узнать на сайте проекта под тегом "Фестиваль".

"Ходили всей семьей, мой муж тоже недавно стал участником "Города заданий". Больше всего понравилось, что можно покататься на катке и получить за это и баллы, и подарок, ведь мы обожаем зимой и коньки, и лыжи! Хотелось бы и в следующем году таких заданий и приятных подарков", – сообщила одна из участников проектов Ольга.

Другая участница Наталья рассказала, что вместе с друзьями получила пряник, свечи и плед.

"Всегда стараюсь активно участвовать в проектах – и голосовать в "Активном гражданине", и выполнять задания в "Городе заданий". Приятно, что под Новый год, помимо баллов, дают еще и подарки", – добавила она.

Вместе с тем в павильонах пользователи мобильных приложений таких проектов, как "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий", могут получить отдельные подарки. Для этого следует предоставить персональный код приложения промоутеру.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие "Путешествие в Рождество" стало настоящей новогодней традицией. Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких. В рамках программы фестиваля проходят концерты и театральные постановки, проводятся спортивные и творческие занятия.

В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей