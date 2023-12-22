Свыше 1,5 тыс представлений подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: "Московские сезоны"

Более 1 500 новогодних мероприятий подготовили для гостей площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетителей ждут встречи с Дедом Морозом, чайные тренды, выступления хедлайнеров и театрализованные представления.

В течение всего фестиваля на Тверской площади будет работать проект "Московское чаепитие". В программу включены танцевальные мастер-классы, спектакль о чайных традициях и чтение отрывков из "Капитанской дочки", "Обломова", "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени".

На Манежной площади для гостей подготовили "Рождественский вокзал" в виде перрона с часами и деревянным вагоном. Здесь организуют выступления музыкальных групп и такие спектакли уличных театральных коллективов, как "Прогулки по Москве" театра теней Shadow Lab, "Петрушки" творческого объединения "Русская Традиция", "Сказка вокзального фонаря" театра Happy people и "Рождество" театра "Ученый медведь".

Маленьких гостей фестиваля по выходным ждут герои сказок. В 14:00 с 30 декабря по 7 января здесь будут проводить новогодние утренники. 30 декабря, 2 и 5 января праздник посвятят сказке "Морозко", 31 декабря, 3 и 6 января юные гости фестиваля смогут попасть в мир Самуила Маршака "12 месяцев", а 1, 4 и 7 января в гости к детям придет "Снегурочка".

С 15:00 по выходным в Парке Горького и на 25 окружных площадках для посетителей организуют показ рождественских спектаклей. 23 декабря музей-театр "Булгаковский Дом" покажет "Белую сказку". На Ореховом бульваре Театр Сергея Котюха представит "Госпожу Метелицу".

В воскресенье, 24 декабря, в сквере у Гольяновского пруда тульский театр "Витраж" подготовит спектакль "Помощница Деда Мороза". На улице Перерве "Воздушные люди" познакомят гостей со "Сказкой сказок". На Профсоюзной улице пройдет спектакль "Мороз Иванович".

Также с текущей недели до 7 января с 18:00 в выходные на площадках фестиваля будут выступать хедлайнеры. В пятницу, 22 декабря, в 16-м микрорайоне Зеленограда выступит Chris Yank. 23 декабря на Сухонской улице концерт подготовил Amirchik, а в воскресенье, 24 декабря, в проезде Серебрякова выступит Олег Майами.

В частности, каждые выходные будут выступать приглашенные звезды, среди которых DJ DEFFOT, DJ SHOWB, DJ PRIDE, DJ ROMANOV. В субботу, 23 декабря, на улице Теплый Стан состоится концерт группы "АНДРЕГРАУНД", 24 декабря на улице Перерве на сцену выйдет кавер-группа "Русский бит".

На площади Славы гости смогут посетить концерт группы CoffeetimeBand, на Ореховом бульваре посетители услышат автора и исполнителя Витольда Петровского. Еще одна звезда телевидения Миша Житов выступит на площадке в Парке Горького, а в Зеленограде к публике выйдет блогер, автор песен и исполнитель Маша Фей.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям множество мероприятий.

На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки. Боярскую Москву можно увидеть на площади Революции. Здесь можно научиться делать сувениры в духе XVI–XVII веков, ватные игрушки и настольный театр теней.

В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей