Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ночь с 31 декабря на 1 января Московская канатная дорога будет работать до 05:00. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Уточняется, что для посадки и выхода пассажиров с 22:00 будет открыта только станция "Воробьевы горы". Благодаря этому Новый год можно встретить над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки.

Между тем 1 января канатная дорога ждет гостей с 16:00 до 21:00. С 2 по 8 января она и спортивно-туристический комплекс "Воробьевы горы" будут работать с 10:00 до 23:00, 9 января – с 19:00 до 21:00.

В период с 30 декабря по 9 января действуют тарифы выходных и праздничных дней, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ, в новогоднюю ночь будет работать до 03:00. Прокатиться на нем в этот день можно будет с 11:00.

Музей Победы, в свою очередь, в преддверии Нового года в два раза снизил стоимость входного билета в главное здание на Поклонной горе. До 7 января обычный билет будет стоить 150 рублей, льготный – 120 рублей, а для детей до 14 лет – вход бесплатный.

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