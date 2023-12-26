Фестивальные мультфильмы покажут на катке в Парке Горького в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

13 короткометражных мультфильмов покажут в специальном кинопавильоне на катке в столичном Парке Горького с 28 декабря по 7 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

Картины из программы "Большого фестиваля мультфильмов" покажут на большом экране в специальном павильоне со зрительным залом. Его установят у пункта проката № 3, рядом с хоккейной коробкой.

Зрители смогут увидеть картину режиссера Натальи Чернышевой "Снежинка", ленту "Дикие соседи" режиссера Дарьи Зиминой и многие другие короткометражные мультфильмы. Проводить показы планируют в утренние, дневные и вечерние сеансы. Для посетителей основного катка и для семей, пришедших на детский каток, вход в кинопавильон будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что фильмы советского кинематографа покажут на катке в саду имени Баумана. Например, посетители 29 декабря увидят "Джентльменов удачи", а 7 января – "Ледяную внучку".

Всего в столице этой зимой работают более 1,3 тысячи катков. Среди них будут 160 открытых катков с искусственным льдом и 1 165 – с естественным покрытием.

В столице открыли 19 катков с натуральным льдом