Советскую киноклассику покажут на катке в саду имени Баумана

Фото: кадр из фильма "Снежная королева"; режиссер Геннадий Казанский; производство – Ленфильм

Фильмы советского кинематографа покажут на катке в саду имени Баумана. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что особую атмосферу катку придает теплый свет ретро-лампочек и деревянная сцена "Ракушка", которую украсили современными диско-шарами, также она подсвечена разноцветными огоньками.

Всех желающих ждут с декабря по февраль в будни, выходные и праздничные дни, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Так, 18 декабря покажут "Сказку о потерянном времени", 26 декабря – "Карнавальную ночь", 29 декабря – "Джентльменов удачи", 7 января – "Ледяную внучку".

Подчеркивается, что покупать билет на показ не нужно, оплачивается только вход на каток. Экран расположен на улице, посетители смогут посмотреть фильмы из помещения кафе или снаружи.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 15 декабря по 8 января в Москве проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Гостей ждут 36 площадок мероприятия.

Также во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино заработала новогодняя выставка "В гостях у Снегурочки". Гости могут увидеть, как выглядела и менялась Снегурочка в течение XX века.

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