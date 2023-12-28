Собянин: почти 1,2 млн человек приняли участие в "Московской музейной неделе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 1,2 миллиона человек приняли участие в Московской музейной неделе в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что городские музеи бесплатно принимают посетителей в один из дней третьей недели месяца с 2019 года. Акция проходит в учреждениях и выставочных залах, подведомственных столичному департаменту культуры. Популярные площадки в 2023 году посетили более 780 тысяч человек.

"Самые посещаемые площадки в этом году – "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник, Музей Москвы, Кусково и Государственный музей А. С. Пушкина", – цитируют Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

В 2023 году для посетителей работали выставки "Коломенское. Шедевры коллекции", "В поисках народного искусства", "Пушкинские мотивы в народном искусстве" и другие. Там для них подготовили более 300 экспонатов, в том числе в 3D-оцифровке и анимации.

Посетить музеи и выставочные залы можно бесплатно, ознакомившись с графиком их работы на официальных сайтах, а также оформив специальный билет на mos.ru.

Ранее стало известно, что Музей Победы в преддверии Нового года в два раза снизил стоимость входного билета в главное здание на Поклонной горе. До 7 января обычный билет будет стоить 150 рублей, льготный – 120 рублей, а для детей до 14 лет – вход бесплатный.

