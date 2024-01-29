Визовый центр КНР в Москве не будет оформлять визы с 12 по 16 февраля

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Визовый центр Китайской Народной Республики (КНР), расположенный в столице, не будет принимать заявления на оформление визы и выдавать паспорта с 12 по 16 февраля из-за празднования китайского Нового года. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Там указали, что 12–16 февраля будут нерабочими днями. Также в указанный период будут приостановлены консультации по телефону и почте.

Ранее сообщалось, что по случаю празднования китайского Нового года консульства КНР с 10 по 17 февраля также будут закрыты в Санкт-Петербурге, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Екатеринбурге. Российских туристов, летящих прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, пауза не коснется, поскольку там действует безвизовый режим.

До этого китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сказал, что безвизовый режим с РФ был бы выгоден двум государствам. По его мнению, отсутствие визы для взаимных поездок будут поощрять их между гражданами России и Китая.

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