Посол КНР заявил, что безвизовый режим с РФ был бы полезен двум странам

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Китай считает, что безвизовый режим с Россией был бы полезен двум странам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя.

Отвечая на вопрос, ведется ли сейчас работа по установлению безвизового режима между странами, он ответил, что, по его информации, подобного разговора не было.

Однако посол добавил, что отсутствие визы для взаимных поездок будет поощрять их между гражданами РФ и Китая.

Ранее китайский консул в Казани Чэнь Божуй допустил в перспективе отмену виз КНР для российских туристов. По его словам, отмена виз требует решения некоторых вопросов.

До этого китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге. Он расположен на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин рассказал, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой.

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