Китайский консул допустил отмену виз в КНР для россиян

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Китайские визы для туристов из России могут отменить в перспективе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консула КНР в Казани Чэнь Божуя.

"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", – подчеркнул он.

По словам консула, отмена виз требует решения некоторых вопросов, связанных с безопасностью и мигрантами, особенно в регионе Дальнего Востока.

"Для того, чтобы контролировать ситуацию, нужно в этих сферах решить вопросы", – уточнил дипломат.

До этого китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге. Он расположен на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин рассказал, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой.

Ранее сообщалось, что генконсульство КНР возложит на центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, прием оплаты (в том числе за срочность), сбор биометрических персональных данных заявителей, выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей. Это необходимо для повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР.

Принимать документы от владельцев обычных загранпаспортов по предварительной записи центр будет по будням с 09:00 до 15:00 по московскому времени.

При этом владельцы служебных, дипломатических паспортов или обращающиеся за служебной, дипломатической визой, визой вежливости Китая, должны подавать заявление в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге, заключили в дипмиссии.

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