Консульства Китая объявили о приостановке выдачи виз

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Консульства Китая временно не будут выдавать визы российским туристам из-за китайского Нового года. Ограничения продлятся неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

В частности, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге и Хабаровске будут закрыты с 10 по 17 февраля. Туристов из России, которые летят прямыми рейсами "Аэрофлота" на Хайнань или в Гонконг, пауза не затронет, там действует безвизовый режим.

Отмечается, что в Гонконге не нужно разрешение на въезд, если путешествие продлится до 14 дней. На Хайнане же можно находиться без визы до 30 дней, если прилететь в аэропорт города Санья международным рейсом.

Кроме того, будут продолжены безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией был бы полезен двум странам. Отсутствие визы для взаимных поездок будет поощрять их между гражданами РФ и Китая, отметил он.

До этого в Санкт-Петербурге открылся китайский визовый центр. Он находится на Литейном проспекте, в доме 26, литера А. Заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин рассказал, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой.

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