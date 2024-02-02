Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 9 по 18 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля, сообщает столичный комитет по туризму. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Он пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, где организуют различные танцевальные шоу, ярмарку китайской еды, мастер-классы по каллиграфии и игре в го, а также многое другое.

Московский зоопарк проведет мероприятия, посвященные фауне КНР, а также творческие мастер-классы. А с 9 по 11 февраля попасть в зоопарк Москвы можно будет бесплатно, если посетитель будет в костюме панды. Такая же возможность будет у всех гостей учреждения с именем Екатерина. Так они смогут поздравить свою тезку, панду, с первым в ее жизни китайским Новым годом.

Посетители ВДНХ 10 февраля смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по оздоровительным практикам цигун и даоинь, а также увидеть театрализованное представление под сопровождение китайских барабанов, в котором "примет участие" дракон длиной 18 метров.

Также мероприятия впервые пройдут и на Останкинской башне – на ее медиафасаде появится живая анимация с китайским драконом. Аналогичным образом будет задействован экран на куполе парка "Зарядье".

Подробная программа мероприятий появится в новой рубрике Russpass журнала, а гости из Поднебесной смогут узнать о событии на обновленном портале Discover Moscow.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила новый информационный проект по случаю того, что 2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая. На выставке можно познакомиться с памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов РФ.

Для туристических групп предусмотрели печатный буклет "ВДНХ для гостей из Китая" и отдельный раздел на официальном сайте выставки на китайском языке. Брошюру можно получить бесплатно в популярных столичных отелях.

Китайский Новый год отметят в "Аптекарском огороде"