"Аптекарский огород" украсят красными фонарями к китайскому Новому году

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Китайский Новый год впервые отпразднуют в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", субтропическую оранжерею украсят гирляндами из красных фонарей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Отмечается, что празднование будет проходить с 3 по 25 февраля в рамках годов культуры России – Китая и при поддержке Китайского культурного центра. В субтропической оранжерее гости увидят гирлянды, сотни красных фонарей среди цитрусовых и олив, цветущих орхидей и азалий.

Куратор субтропиков Алексей Филин добавил, что под самый купол оранжереи воспарят драконы. Китайский культурный центр в Москве, в свою очередь, окажет информационную и консультационную поддержку, что позволит более полно раскрыть многогранность культуры Китая, уточнил куратор.

По его словам, в "Аптекарском огороде" с 2 по 17 марта пройдет ежегодная выставка "Репетиция весны" с тысячами цветущих нарциссов, гиацинтов, тюльпанов, крокусов, подснежников, которые распустятся раньше природного срока благодаря специалистам.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел африканский ядовитый куст бушменов – акокантера. Растение расположено напротив гигантской лилии в субтропической оранжерее. Рядом с ним есть табличка о ядовитости.

До этого в субтропической оранжерее впервые за 318 лет расцвела гигантская копьевидная лилия. В природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину.

Гигантская лилия Дориантес Пальмера расцвела в ботаническом саду МГУ