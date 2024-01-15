Ядовитый куст акокантера расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Африканский ядовитый куст бушменов – акокантера – расцвел в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

В сообщении уточнили, что "невероятно ароматное и коварное" растение расположено напротив гигантской лилии в субтропической оранжерее. Рядом с акокантерой есть табличка о ядовитости.

Отмечается, что некоторые племена используют сок акокантеры для обработки наконечников стрел.

Ранее в "Аптекарском огороде" начался пик цветения хищных пузырчаток. Их ловушки спрятаны под землей, а над ней есть только цветы и листья. Сотрудники ботсада уточнили, что дополнительно не подкармливают хищные растения.

До этого в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за 318 лет расцвела гигантская копьевидная лилия. В природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину.

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