Ярмарки выходного дня в Москве перейдут на зимний режим работы с 20 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве с 20 сентября изменятся часы работы ярмарок выходного дня. На зимний график с 08:00 до 20:00 перейдут 56 площадок, передает портал мэра и правительства столицы.

Летом ярмарки были открыты с 09:00 до 21:00, однако с начала сентября москвичи стали обращаться с пожеланиями об изменении графика. По мнению горожан, новый режим будет удобнее и позволит успевать купить свежие продукты для завтрака.

В 2024 году часть ярмарок выходного дня начала работать в круглогодичном режиме. Специальные павильоны оснащены системами отопления, кондиционирования, а также всем необходимым для подключения торгового оборудования.

На площадках можно приобрести продукцию более чем из 40 регионов России. Ярмарки находятся недалеко от жилых кварталов, станций метро и остановок общественного транспорта и открыты с пятницы по воскресенье.

Между тем за полгода ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек. Горожане приобрели на площадках почти 1,5 тысячи тонн товаров. При этом 84% потребляемых в Москве продовольственных товаров – отечественные. За последнее десятилетие этот показатель вырос на 15%.