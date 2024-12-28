Игрушки ручной работы можно купить на маркете в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В рамках проекта "Зима в Москве" на маркете "Сделано в Москве" будут представлены изделия ручной работы, созданные участниками проекта "Московское долголетие". Более 20 горожан старшего поколения изготовили мягкие игрушки, новогодние украшения, свечи и многое другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все эти товары можно купить на Болотной площади до 8 января. Также участники "Московского долголетия" проведут творческие занятия по росписи новогодних украшений и плетению из бисера для всех желающих на ярмарке.

Елена Швецова, 66-летняя участница проекта, создает текстильные и вязаные игрушки. Вязать она начала в 2023 году, после чего присоединилась к онлайн-занятиям по вязанию в проекте. Швецова отметила, что рада принимать участие в ярмарках.

"Несмотря на то что по образованию я фельдшер-лаборант и преподаватель дошкольной педагогики и психологии, в молодом возрасте я начала заниматься пошивом текстильных игрушек. Первые из них поселились в домах моих детей и внуков, близких и родных людей, а другая часть в рамках акции "Елка желаний" ушла в другие дома многодетных семей", – рассказала женщина.

Галина Рахматулина, еще одна участница ярмарки, предложит гостям маркета более 30 новогодних игрушек, выполненных в технике точечной росписи. Это увлечение возникло у нее внезапно, но с тех пор стало неотъемлемой частью жизни.

"Я смотрела различные видеоуроки, набиралась опыта, придумывала свои методы, делала подарки знакомым и родным. А сейчас я чувствую, что хочу поделиться своим творчеством и с другими людьми", – рассказала Рахматулина.

Гости маркета смогут также посетить каток площадью 1 800 квадратных метров. Там можно будет взять коньки напрокат и перекусить. На Болотной площади есть станция упаковки подарков и арт-объекты для фотографий.

На бесплатный каток, вместимость которого составляет до 480 человек, можно попасть по предварительной записи. В павильоне организованы прокат и заточка коньков, предусмотрено специальное оборудование для обучения детей.