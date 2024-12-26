Поезд красоты и авторские ели появились в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Выставка авторских елей "Когда зажигаются елки" и поезд красоты появились в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" проекта "Зима в Москве", пишет портал мэра и правительства города.

Увидеть выставку можно на Тверском бульваре. Еще в начале месяца российские фирмы представили организаторам экспозиции свои эскизы для новогоднего декора елей. Затем специалисты выбрали 53 лучших образа и представили их на выставке, украсив логотипами брендов и символами фестиваля и проекта. Посетить мероприятие можно до 12 января.

Поезд красоты также изначально был на этой же локации, но теперь его перенесут в "Манеж", где с 26 по 29 декабря проходит 2-я Московская неделя красоты. У горожан будет возможность выбрать из большого ассортимента косметики, созданной в Москве.

На момент открытия в локомотиве можно было посетить зону, где делали праздничный макияж, в первом вагоне разместилась фотозона в новогодней тематике, а во втором – зимняя коллекция товаров для дома.

Третий вагон имитировал вагон-ресторан, где можно послушать живую музыку и продегустировать чай с десертами. Четвертый вагон предложил гостям горячие и холодные напитки и калачи "Москвичи", а в пятом вагоне прошли мастер-классы для детей и их родителей.

Ранее в рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства. Его площадь составила свыше 1,8 тысячи квадратных метров, вместимость – до 480 человек. Его можно посетить бесплатно по предварительной записи.

