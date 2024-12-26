Праздничный маршрут появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На портале "Узнай Москву" появился праздничный маршрут. В его рамках жители и гости столицы смогут узнать о новогодних традициях, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Маршрут включает в себя Красную площадь, Манеж, Московский Кремль, Дом Благородного собрания и Воробьевы горы. Начать прогулку предлагают именно с Красной площади.

"Традиция праздновать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января связана с именем Петра Великого. До этого на Руси праздник отмечали сначала 1 марта, поскольку весенняя пора традиционно символизировала единение с природой и зарождение новой жизни, а с 1492 года – 1 сентября, после окончания сбора урожая и подведения значимых итогов", – рассказали в пресс-службе.

После возвращения из Европы Петр I издал указ, согласно которому Новый год начали отмечать по европейскому образцу. Праздник стал общественным, москвичам предписывалось украшать дома, запускать фейерверки, нарядно одеваться и устраивать массовые гулянья. С тех пор ель является важным символом новогоднего празднества.

В начале XX века набирали популярность массовые торжества, например в Манеже. С 1831 года здесь регулярно проводили концерты и народные гулянья. После маршрут ведет к Московскому Кремлю, так как в 1954 году праздничную елку впервые провели в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Уже с 1962-го мероприятие заняло Кремлевский дворец съездов (Государственный Кремлевский дворец).

Далее участники маршрута проследуют к Дому Благородного собрания, где с начала 1850-х начали проводить праздничные елки. Однако после революции эта традиция была упразднена и вернулась только в 1935 году.

Завершится прогулка на Воробьевых горах – здесь в 1891 году московский ресторатор Степан Крынкин первым начал устраивать новогодние фейерверки.

Между тем в парках и скверах столицы появились новые арт-объекты, созданные в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве". Над скульптурами, интерактивными элементами, инсталляциями работали более 30 мастеров России и других стран.

Украшения появились в десяти популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств "Музеон", парки Горького, "Сокольники" и Измайловский, Чистопрудный бульвар и сад имени Н. Э. Баумана.