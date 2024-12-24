В столице пройдет фестиваль "Снег и лед в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии Нового года, 25 декабря, в парках и скверах города появятся новые арт-объекты, созданные в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве". Праздничное настроение жителям и гостям столицы подарят ледяные скульптуры и современные медиатехнологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

Над скульптурами, интерактивными элементами, инсталляциями работали более 30 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Мурманской областей, Хабаровского края и других регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана, рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Украшения появятся в десяти популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств "Музеон", парки Горького, "Сокольники" и Измайловский, Чистопрудный бульвар и сад имени Н. Э. Баумана.

В этих работах будут представлены различные грани российской культуры – от архитектурных шедевров до литературных произведений. Для их создания я в столицу было доставлено 600 тонн льда. Этот материал, идеально подходящий для создания скульптур, был найден на озерах в Челябинской области.

Наиболее сложный и масштабный объект фестиваля – "Ледяной замок чудес" с горками разной высоты в "Музеоне". В парке "Сокольники" можно будет увидеть проект "Архитектура во льду". Здесь будут представлены скульптуры Большого театра, Московского планетария, Большого Московского государственного цирка, Третьяковской галереи и Московского зоопарка.

На Чистопрудном бульваре посетителям представят работы в рамках проекта "Замерзшие страницы", созданные по мотивам таких известных сказок, как "Снежная королева", "Щелкунчик" и других. Также в Новопушкинском сквере будет представлена история российского кинематографа в проекте "Ледяная кинолента".

В саду имени Н. Э. Баумана ледяные глыбы стали основой для музыкальных инструментов. Так, там появятся арфа, рояль, барабан, труба и виолончель. Благодаря специальным датчикам эти инструменты станут интерактивными, и посетители смогут сыграть на них свою собственную ледяную симфонию.

Кроме того, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет светозвуковая инсталляция "Снежный балет". В парке "Ходынское поле" установят арт-объект "Интерактивная звезда", реагирующий на посетителей. Высота объекта составляет два этажа, он меняет цвета и мелодии в зависимости от действий людей.

В Парке Горького можно увидеть семиметровый сверкающий шар – инсталляцию "Ритм Солнца". Благодаря использованию нейросетей, она демонстрирует, что происходит на поверхности Солнца в режиме реального времени.

Экспозиции будут доступны до 20 января 2025 года.

Фестиваль "Снег и лед" в Москве проходит уже в третий раз. В первый раз посетители могли увидеть, как мастера создают ледяные скульптуры, и проголосовать за понравившиеся работы.

Второй фестиваль запомнился пятиуровневой ледяной горкой с достопримечательностями древней и современной Москвы. В этом году работы объединены темой современной сказки и магии технологий.

Между тем в Москве установлено свыше 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.

Кроме того, более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта "Зима в Москве", появились в городе в преддверии праздников. Так, на цифровых билбордах и афишных стендах демонстрируются тематические видеоролики.