"Зима в Москве": в городе открыли павильон украшений столичных брендов

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Столешникове переулке в рамках проекта "Зима в Москве" открылся арт-павильон "Красный шар", в котором можно найти товары более чем 60 столичных брендов, в том числе украшения и аксессуары. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Павильон, который выглядит как гигантская вязаная елочная игрушка, работает в выходные с 10:00 до 22:00, а в будние дни – с 11:00 до 22:00.

В нем представлены аксессуары бренда Création Pôle, основанного Анной Дегтяревой, главная идея которого – фантазия и импровизация. Каждое украшение индивидуально и не имеет аналогов. Среди них – дизайнерские ободки, выполненные из оцинкованной стали, премиального итальянского стретч-бархата, стеклянных бусин и бисера высокого качества, а также крупные кольца из стретч-бархата и бисера.

В павильоне можно найти и дизайнерские платки с авторскими принтами бренда Alieva Aliya. Художница создает каждый рисунок вручную с помощью акварели, все иллюстрации отражают культурные особенности народов России и выполнены в природной тематике. К Новому году бренд выпустил специальную коллекцию платков с теплыми подкладками, украшенными иллюстрациями, вдохновленными сказками и волшебством.

Кроме того, все желающие могут купить украшения бренда Hitrospletenia, основанного Анной Емелиной. В ассортименте – универсальные аксессуары, от сережек и браслетов до чокеров и колье. Кроме того, бренд предлагает стильные подвесы для сумок.

Проект "Сделано в Москве" дает столичным брендам возможность торговать своими товарами на самых популярных улицах города. Это одна из инициатив, направленных на поддержку московских брендов и развитие малого бизнеса.

Также с 27 декабря по 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она будет работать с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.

Тем временем в парках и скверах города появились новые арт-объекты, созданные в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве". Над скульптурами, интерактивными элементами, инсталляциями работали более 30 мастеров России и других стран.

Украшения появились в десяти популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств "Музеон", парки Горького, "Сокольники" и Измайловский, Чистопрудный бульвар и сад имени Н. Э. Баумана.