Новогодняя ярмарка пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба ВДНХ

С 27 декабря по 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы.

Ежедневно с 11:00 до 21:00 для жителей и гостей столицы там будут доступны домики с гирляндами и угощениями. А с 13:00 до 15:00 2–8 января взрослые и дети смогут самостоятельно изготовить праздничные сувениры.

На ярмарке будут проводиться мастер-классы по росписи елочных игрушек, созданию открыток, свечей, ароматических мешочков и украшений для дома.

Кроме того, с 28 по 30 декабря состоится фестиваль "Новогодняя ярмарка игрушек". Главным украшением мероприятия станет елка с игрушками в стиле ретро. Также будет установлена сцена в виде подарка. А праздник проведут Дед Мороз и Снегурочка.

Между тем 25 декабря в парках и скверах города появятся новые арт-объекты, созданные в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве". Над скульптурами, интерактивными элементами, инсталляциями работали более 30 мастеров России и других стран. Украшения появятся в десяти популярных местах отдыха. Среди них – парк искусств "Музеон", парки Горького, "Сокольники" и Измайловский, Чистопрудный бульвар и сад имени Н. Э. Баумана.