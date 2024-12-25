На Болотной площади впервые открылся каток в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На Болотной площади столицы впервые открылся каток маркета волшебства проекта "Сделано в Москве" площадью более 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На бесплатный каток, вместимость которого составляет до 480 человек, можно попасть по предварительной записи. В павильоне организованы прокат и заточка коньков, предусмотрено специальное оборудования для обучения детей.

Гости могут посетить павильон с товарами столичных брендов и прокатиться на бесплатном поезде вокруг Репинского сквера. Также на Болотной площади расположены арт-объекты. Внутри павильона можно приобрести одежду и косметику, посетить зону мастер-классов, а также перекусить на фуд-корте. В праздничные дни будет работать станция упаковки товаров.

Проект "Сделано в Москве" принимает участие в игре с дополненной реальностью проекта "Зима в Москве" в приложении Russpass. Кроме того, на Болотной площади расположились тележки фестиваля "Московское чаепитие".

Ранее арт-павильон "Белый шар" маркета волшебства проекта "Сделано в Москве" открылся на Арбате в рамках проекта "Зима в Москве". Сам павильон выглядит как белая вязаная елочная игрушка. Желающие смогут приобрести там аксессуары свыше 60 локальных брендов.