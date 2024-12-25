Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают купить икру и лосося со скидкой

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки "Москва – на волне" предлагают приобрести продукты со скидкой с 25 декабря по 5 января, передает портал мэра и правительства столицы.

К новогодним праздникам на 10% снизилась стоимость икры кижуча собственного производства, которую отличает особый вкус с легкой горчинкой. Также она полезна благодаря высокому содержанию жирных кислот и минералов.

Кроме того, со скидкой 15% сейчас продается слабосоленый лосось. За него ранее проголосовали москвичи в проекте "Активный гражданин" при выборе морского рецепта для оливье.

Продукты по акции имеют специальные ценники. На рыбных рынках представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Вся продукция проходит проверку специалистов столичного комитета ветеринарии.

Также горожане смогут купить традиционные праздничные продукты по сниженным ценам на рыбных рынках "Москва – на волне". Так, в период с 23 по 31 декабря размер скидок будет достигать 25%.

Кроме того, ярмарки и рыбные рынки приняли участие в проекте "Зима в Москве". Теперь при покупке москвичи и гости столицы смогут получить уникальные рецепты для новогоднего стола, которые подготовили для них шеф-повара 10 ресторанов.