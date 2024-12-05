Краб Тихон стал талисманом рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за образ и имя краба, который окажется талисманом рыбного рынка "Москва – на волне" в Митине. Его прототипом стала скульптура, которая сегодня встречает и провожает гостей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Краб также выступит в качестве главного героя стикерпака в телеграм-канале "Московских ярмарок".

В результате опроса, в котором приняли участие свыше 268 тысяч горожан, краба назовут Тихон. При этом имя Валерий понравилось 24% респондентов, а Емельян – 15%.

Уступили лидерам опроса Федор, Аврора и Злата. За них проголосовали 8, 7 и 5% участников проекта. Замкнули итоги модницы в розовых костюмах Варвара и Анфиса. Им свои голоса отдали 4% человек.

На сегодняшний день в Москве открыты два рыбных рынка в районах Косино-Ухтомском и Митино.

Между тем горожане могут попробовать необычных моллюсков на рыбных рынках "Москва – на волне". Там им удастся приобрести любые морепродукты, которые впоследствии приготовят и подадут в зоне "Готовим на месте". На прилавках представлена анадара. Этот моллюск едят в сыром виде. В составе его крови и мяса содержится большое количество полезных веществ.

