Рыбный рынок в Митине присоединился к программе "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рыбный рынок "Москва – на волне", расположенный в районе Митино, присоединился к городской программе лояльности "Миллион призов", передает портал мэра и правительства Москвы.

На рынке горожане могут купить свежую рыбу и морепродукты, которые выловили в РФ, а также посетить рестораны и кафе. Пользователи сайта "Миллион призов" и участники городских проектов "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идеи" и "Наш город" смогут получить 10% от стоимости покупок баллами, но не более пяти тысяч баллов в месяц на каждом из столичных рыбных рынков.

Для этого при оплате покупки необходимо зайти с мобильного устройства на сайт "Миллион призов", используя учетную запись на mos.ru. Потом нужно нажать на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу и показать кассиру QR-код участника. Баллы поступят сразу после покупки.

Рыбный рынок в Митине открылся в конце сентября. Его площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. Весной следующего года там планируется открыть террасу, рассказывал Сергей Собянин. Также на площадке работает фирменный корнер "Москва – на волне", для которого разработано специальное меню.