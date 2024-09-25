Собянин: в столице открылся второй рыбный рынок "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй рыбный рынок открылся в Митине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Успех фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" вдохновил нас создать первый рыбный рынок – в Косино-Ухтомском. За время работы его посетили более миллиона покупателей", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Площадь рынка в Митине составляет более 4 тысяч квадратных метров. Кроме того, весной 2025 года планируется открыть террасу, уточнил мэр Москвы. На новом рынке работает фирменный корнер "Москва – на волне", для которого разработано специальное меню.

Открытая кухня рынка в Митине в два раза больше, чем в Косино-Ухтомском районе. Приобретенную на рынке продукцию приготовят бесплатно. На площадках для мастер-классов гости также могут научиться готовить блюда из рыбы и морепродуктов.

Между тем ярмарки выходного дня в 2024 году посетили 4,5 миллиона человек. За это время они купили свыше пяти тысяч тонн продуктов, 90% из которых составили овощи и фрукты.

