Программа лояльности начала действовать на московских ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 12 июля на московских ярмарках начала действовать программа лояльности, стать участником которой сможет каждый покупатель. Все москвичи, которым удастся собрать специальные штампы на "ярмарочном" флаере, получат подарок.

Так, в срок до 4 августа при совершении покупки от 500 рублей на пяти межрегиональных ярмарках и пяти ярмарках выходного дня покупатели смогут обратиться к администратору площадки, который передаст им штамп с датой. Его нужно будет поместить на флаер программы. При этом каждый москвич может получить штамп не более одного раза в день.

После того как покупатель соберет на листовке десять таких штампов, на любой участвующей в акции ярмарке он сможет обратиться к администратору ярмарки и бесплатно получить сумку для покупок с уникальным дизайном. Сумка обладает удобными ручками, карманом, в который можно положить различные мелочи, а также вместительным пространством для фермерских продуктов.

Кроме того, подобные сумки для покупок станут удобной альтернативой пластиковым пакетам, поскольку они не только вместительные, но и долговечные. Нередко горожане используют их и в повседневной жизни. Также выбор в пользу многоразовых сумок поможет защитить природу от опасного мусора и спасти жизнь представителям животного мира.

Поучаствовать в программе лояльности можно будет на межрегиональных ярмарках, открытых по адресам:



улица Раменки, владение 3;

улица Нижняя Масловка, владение 2;

Ореховый бульвар, владение 24;

улица Чичерина (сквер, напротив дома 2/9);

улица Таймырская, владение 3.

Ярмарки выходного дня, которые принимают участие в программе, расположены:



у метро "Спортивная";

на улице Красной Пресне, владении 1;

на Зарайской улице, владении 35;

на Ферганской улице, владении 17;

на Балаклавском проспекте, владении 7.

На межрегиональных торговых площадках представлены товары из 40 регионов России, которые перед появлением на прилавке были тщательно проверены специалистами столичного комитета по ветеринарии.

Московские ярмарки давно приобрели репутацию мест, где жители и гости города могут ознакомиться с продукцией из разных уголков страны. При этом небольшие производители, чья продукция представлена на этих площадках, получают возможность продавать свой ассортимент в столице.

Разнообразие вкусной еды также доступно москвичам на фестивале "Вкусы России", который проходит на ВДНХ. Посетители могут попробовать блюда более чем из 18 тематических меню. Например, на площадках представлены уральские, байкальские пельмени и казачьи вареники, ростовский хашх-берек и коми-пермяцкие посикунчики.

