Кулинарные шоу пройдут на гастрономическом фестивале "Вкусы России" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кулинарные шоу и мастер-классы состоятся на гастрономическом фестивале "Вкусы России" на ВДНХ, сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Всего пройдет больше 550 занятий – кулинарных, ремесленных и творческих. Приходите на площадку и попробуйте приготовить блюда по рецептам разных регионов, лимонады из ягод и фруктов, освоить техники ткачества и росписи пряников", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

12 июля в 13:00 шеф-повара покажут, как готовить бараньи ребра с заправкой из шпината и мяты – блюдо карачаево-черкесской кухни, а в 17:00 – удмуртскую кварсинскую скумбрию с соусом из краснодарских лимонов. 13 июля в 13:00 горожане узнают, как готовить салат из мурманского краба и земляники, а в 17:00 – воронежский стейк со спаржей и соусом из лаванды. С рецептом владимирского перепела с салатом из трав повара познакомят желающих 14 июля в 13:00, в 17:00 – приготовят форель, доставленную из Адлера, с гарниром из кукурузной каши.

Мероприятия для детей и взрослых будут проходить до 14 июля. Так, на мастер-классах по готовке горожан научат готовить магаданские оладьи из курицы, рязанский курник и костромские филе-медальоны с сыром и зеленью.

10 июля в 17:00 покажут, как приготовить ингушское жаркое – даттараш из индейки, в это же время 11 июля научат печь татарские пирожки – эчпочмаки, а в 13:00 12 июля приготовят куриные рулеты по-кавказски со сладким перцем и аджикой.

13 июля в 15:00 горожане смогут испечь дагестанские лепешки чуду с индейкой и зеленью, 14 июля в 13:00 – куриное филе по-суздальски, а 13 и 14 июля с 13:00 до 20:45 покажут, как делать лимонад из ягод, абрикосов или огурцов.

С 10 по 14 июля с 10:00 до 13:00 гостей фестиваля ждут мастер-классы по ткачеству и кожаной мозаике, по будням с 10:00 до 19:45 и в выходные с 10:00 до 20:45 желающим предложат создать образы из аквагрима и раскрасить карту страны. Также каждый день с 12 до 16 покажут лепку овощей и фруктов из пластилина, а с 16 до 22 гости смогут придумать дизайн тульских пряников и научиться их расписывать.

В мастер-классах смогут принять участие взрослые и дети с 5 лет в сопровождении старших. Предварительная регистрация не нужна.

Фестиваль проходит у арки главного входа ВДНХ с 6 по 14 июля. Программа также включает ярмарку с фермерскими товарами со всей страны. Участниками рынка стали свыше 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезли башкирский и якутский мед, угличский и алтайский сыр, карельскую форель, дагестанский абрикосовый нектар, томское кедровое молоко, татарские сладости и многое другое.