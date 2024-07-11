Горожан пригласили в гастрономическое путешествие на площадке "Вкусов России"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гостям фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ предложат более 18 тематических меню. На площадках представлены уральские, байкальские пельмени и казачьи вареники, ростовский хашх-берек и коми-пермяцкие посикунчики, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители также смогут попробовать скоблянку с томленой говядиной или алтайский сыр на гриле в шале Алтайского края. Там, где представлены бурятские деликатесы, гости отведают буузы – блюдо, состоящее из теста, фарша и сока внутри.

Еще одним местом в ресторанном дворике стал один из древнейших городов на Волге – Углич. С ХIХ века он получил звание колбасной столицы России. Местные окорока были популярны во всех уголках страны и за рубежом. Недавно в городе вывели новую породу перепелов "углич". В шале на ВДНХ гости попробуют перепелов на гриле, плов с перепелкой и даже перепелиные бургеры.

Кроме того, на фестивале широко представлена кухня юго-западной части страны. Посетителям предлагают закуску по-лугански, жаркое по-шахтерски и курицу по-херсонски в сметане. В мурманском торговом домике можно отведать разные сорта рыбы. Гости смогут приобрести баренцев кармашек с треской и кулек с вяленой пикшей.

В свою очередь, в тамбовском шале можно угоститься картошкой с окороком, фермерскими купатами, селедкой и луком, а также курицей и овощами. Кроме того, любители мяса на фестивале насладятся кебабом из дагестанской говядины и чуду с телятиной, а также грудинкой бычка из печи и бургером с котлетой из краснодарской мраморной говядины. Гурманам придется по вкусу белгородская свинина с сурковским чесноком.

На фестивале также представлена выпечка со всех уголков страны. На прилавках можно найти мордовские пряники, балкарские хычины с сыром или с говядиной и осетинские пироги. В шале Удмуртии предлагают отведать сытные перепечи (открытые пирожки из пресного ржаного теста. – Прим. ред.) с капустой, мясом и творогом. В Костромском дворике можно продегустировать мясо гуся в форме "гусьбургера", стейка или с блинами.

Кроме того, среди наиболее необычных блюд представлены караимские пирожки из Крыма и лепешка с камчатским папоротником. Столицу на "Вкусах России" представляет рыбный рынок "Москва – на волне". Там гостям предлагают командорского кальмара в панировке, шашлычки из мурманской форели и балтийскую корюшку.

Фестиваль проходит у арки главного входа ВДНХ с 6 по 14 июля. Программа включает в себя ярмарку с фермерскими товарами со всей страны. В фестивале участвуют около 300 производителей более чем из 70 регионов. Они привезли угличский и алтайский сыр, якутский и башкирский мед, карельскую форель, томское кедровое молоко, дагестанский абрикосовый нектар, татарские сладости и многое другое.

