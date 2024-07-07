Собянин: места для 47 межрегиональных ярмарок выбрали в "Активном гражданине"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок в проекте "Активный гражданин". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Ими оказались такие районы, как Бабушкинский, Дмитровский, Бескудниковский, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Зябликово, Преображенское, Савелки, Лосиноостровский, Марьина Роща и другие.

Всего в городе работает 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает определенную тематику, куда входят древнерусское зодчество, Крым, Средневековье, Япония. Всего таких стилей 10.



"Наши ярмарки – не просто павильоны для торговли, а целые архитектурные комплексы с благоустроенной территорией: комфортными дорожками, лавочками и освещением", – написал мэр Москвы.

Ярмарка выходного дня на бульваре Дмитрия Донского стала всесезонной. За счет таких изменений в формате работы ярмарки жители района Северное Бутово получат возможность покупать фермерские продукты даже после наступления холодного времени года.

Ранее продажа на ярмарках выходного дня велась только в теплое время года. Однако в феврале 2024 года их начали оборудовать системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Такие условия обеспечивают продуктам правильное хранение.

