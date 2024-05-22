Диетолог Лазуренко: клубника поддерживает красоту, здоровье и молодость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Клубника содержит в себе необходимые микроэлементы и большое число витаминов, которые способствуют укреплению иммунитета и выведению из организма антиоксидантов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Наталью Лазуренко.

Она отметила, что ягода помогает в поддержании красоты, молодости и улучшает пищеварение.

"Витамины K, E, B6, B9, калий, магний, марганец жизненно необходимы для поддержания всех функций организма. В клубнике есть антиоксиданты, которые могут снижать воспаления и уменьшать риск развития хронических заболеваний", – рассказала эксперт.

По словам врача, клетчатка, содержащаяся в клубнике, поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Ранее терапевт Александра Разаренова рассказала, что, несмотря на полезные свойства клубники, она имеет ряд противопоказаний. Так, ягода может ухудшить состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Как отметила эксперт, с другой стороны, клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа.

До этого специализированные торговые точки по продаже ягод открылись в Москве. Площадки находятся рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта. Павильоны можно легко узнать благодаря единому оформлению.

