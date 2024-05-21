Диетолог Разаренова: клубника может ухудшить заболевания ЖКТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несмотря на полезные свойства клубники, она имеет ряд противопоказаний. Так, ягода может ухудшить состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

"С осторожностью стоит употреблять ягоду людям с болезнями почек, так как она содержит большое количество оксалатов. Несмотря на то что клубника имеет невысокий гликемический индекс, людям с сахарным диабетом следует контролировать количество потребляемых ягод", – подчеркнула она.

Как отметила эксперт, с другой стороны, клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа. Также ягода содержит в себе витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевую кислоту.

Врач указала, что здоровым людям необходимо придерживаться умеренного употребления клубники. Специалист посоветовала съедать порцию ягоды около 150 граммов в день.

"Если вы предпочитаете приготовленную клубнику, например в коктейлях, салатах или десертах, то важно контролировать добавленный сахар и калории", – добавила она.

Ранее специализированные торговые точки по продаже ягод открылись в Москве. Площадки находятся рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта. Павильоны можно легко узнать благодаря единому оформлению.

