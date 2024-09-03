Гостей ВЭФ угостили блюдами с креветками, гребешком и крабом

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посетители Восточного экономического форума могут попробовать в этом году закуски с креветками, гребешком и крабом. Об угощениях на мероприятии пишет РИА Новости.

В меню включены камбала на гриле, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и стейк из палтуса. Из краба представлены сразу несколько блюд: королевские фаланги камчатского краба, сливочный суп, харумаки и даже оливье.

Из напитков доступны кофе, чай и таежный лимонад. На десерт гости могут выбрать чизкейк, пломбир и брауни.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке. Мероприятие продлится до 6 сентября. На форуме соберутся более 7 тысяч участников и представителей СМИ, свыше 2,5 тысячи бизнесменов и 700 спикеров сессий.

Главными темами ВЭФ станут развитие Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества, новые логистические маршруты и мастер-планы городов. На площадке работают стенды различных министерств и ведомств.