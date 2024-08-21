Выбраны два финалиста гастрономического конкурса форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Финалистами гастрономического конкурса форума-фестиваля "Москва 2030" на Манежной площади стали двое человек, имена победителей прозвучат в День города, 8 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент торговли и услуг города.

Самыми востребованными блюдами у гостей стали дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба, а также перепечи с фермерским сыром и зеленым луком. На второй неделе фестиваля их раскупили около 3 тысяч и свыше 1,6 тысячи раз соответственно.

"Каждый ломоть – это небольшая история моря, свежего ветра и тепла домашнего уюта, способная перенести вас на дальневосточные пляжи, где встречаются вода и земля", – отметил бренд-шеф фестивального проекта туристско-информационного центра Приморского края "Дальневосточная кухня" Максим Можаровский.

На первой неделе фестиваля горожане чаще выбирали дальневосточные чебуреки, попробовав их в количестве почти двух тысяч. Также горожане попробовали свыше 1,5 тысячи раз ломти картофельного хлеба с олениной. При этом лучшие блюда определяются самими посетителями торговых шале.

В этот раз горожанам покажут, как готовить различные блюда, включая:



карельскую сливочную уху лохикейто;

мини-чебуреки с крабом и креветками;

десерт "Калинник";

чуду с говядиной халяль;

сугудай из нельмы с печеным картофелем;

сырный макар с курицей и вешенками;

вареники ручной лепки с вишней с соусом из заварного крема;

чепалгаш с творогом и зеленью;

пельмени с алтайской бараниной;

завертыш "Уральский".

Здесь же со вторника по четверг с 19:00 пройдут кулинарные состязания, а гости вновь определяют лучшие угощения. Уже в субботу посетители смогут научиться готовить другие блюда, включая тальятелле с семгой и моллюсками, семгу под белым соусом с травами, уху из трески, суп из трески с молодым картофелем, рубленые котлеты из минтая и тушеный минтай с овощами.

На следующий день, в воскресенье, в 14:00, к ним добавятся паста с креветками и фисташкой, с лососем в сливочном соусе, паэлья с морепродуктами и рис с мидиями и овощами, паштет из судака и судак с овощами и зеленым салатом.

Все конкурсные блюда стоят 300 рублей. В будние дни, кроме понедельника, показы начинаются в 15:00, а в выходные – в 12:00.

Также в рамках форума-фестиваля в Гостином Дворе состоится праздник компьютерных игр, кибермарафон. Здесь, 22 августа, можно будет сыграть в компьютерные, мобильные, консольные и интерактивные игры. Марафон состоится пройдет с 10:00 до 22:00.

