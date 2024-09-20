Более 4 млн человек посетили ярмарки выходного дня в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ярмарки выходного дня в 2024 году посетили 4,5 миллиона человек. За это время они купили свыше пяти тысяч тонн продуктов, 90% из которых составили овощи и фрукты, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители всегда могут найти на прилавках столичных ярмарок широкий ассортимент сезонных продуктов из разных регионов России. Так, в летнее время горожане чаще всего покупали ягоды. За три месяца они приобрели 150 тонн черешни и 145 тонн клубники. Москвичи отдавали предпочтение ягодам, которые привезли из Крыма и Воронежской области.

После начала осени на прилавках начали появляться овощи нового урожая. Так, посетители ярмарок могут приобрести тыкву, картофель, кукурузу и многое другое. Кроме того, фермеры начали предлагать первые соленья, заготовленные по семейным рецептам. Однако у горожан еще есть возможность приобрести такие летние овощи и фрукты, как помидоры, огурцы, персики и сливы, а также ягоды.

Вместе с тем на ярмарках представлены и мясомолочные продукты, рыба, бакалея, а также мед с фермерских пасек. В сентябре спрос на рыбу и морепродукты традиционно возрастает, в связи с чем число предлагающих продавцов было решено увеличить вдвое.

Каждая партия фермерских продуктов проходит строгий контроль перед попаданием на прилавок. Этим занимаются сотрудники столичного комитета ветеринарии.

С февраля 2024 года около половины ярмарок выходного дня перешли на круглогодичный формат. В настоящий период они располагаются в новых всесезонных павильонах, которые оснащены холодильниками, системами отопления и вентиляцией. В теплое время года некоторые из площадок работали в формате торговых шатров.

На данный момент в Москве открыты 56 ярмарочных площадок. Они находятся рядом с жилыми комплексами и возле станций метро, а также остановок общественного транспорта.

С 20 сентября ярмарки выходного дня переходят на зимний график. Посетить их можно будет с 08:00 до 20:00. Летом ярмарки были открыты с 09:00 до 21:00, однако с начала сентября москвичи стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим будет удобнее и позволит успевать купить свежие продукты для завтрака.