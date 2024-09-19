Участники СВО и их семьи могут получить скидки на московских ярмарках

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Столичные межрегиональные ярмарки ввели скидку в размере 10% на всю продукцию участникам СВО, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли Москвы.

"География и ассортимент ярмарок постоянно расширяются. Там продается мясная гастрономия из Подмосковья, молочная продукция из Калужской и Псковской областей, мед из Иркутска, настоящие тульские пряники и многое другое", – уточнили в департаменте.

Кроме того, гости столичных ярмарок смогут найти здесь редкие и необычные товары из регионов РФ, включая домашнее варенье из кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области, а также вяленые сосновые шишки с берегов Байкала.

Фермеры – участники точек продажи регулярно отправляют в зону спецоперации на Украине различную гуманитарную помощь, включая овощи и фрукты, выращенные своими руками, и другие товары.

Так, у участницы столичной ярмарки выходного дня Светланы в зоне СВО сражается брат. Жители поселка из-под Тамбова каждые 2 недели направляют ему и сослуживцам не только картофель, крупы и консервы, но и овощи, мясо и сладости. У Майи в зоне боевых действий служат муж и сын, она также собирает для них продукты.

Кроме того, поставщик рыбного рынка "Москва – на волне" Василий еще с 2023 года поддерживает участников СВО и жителей приграничных районов, отправляя в госпиталя северную рыбу, а в Курскую область – тушенку из оленя, лося и кабана. Также фермер Мирон из Брянской области поддерживает военно-полевой лагерь в своем родном регионе. Московские межрегиональные ярмарки работают круглый год, шесть дней в неделю.

Ранее сообщалось, что в течение месяца москвичи собрали и перечислили в адрес пострадавших на приграничных территориях граждан свыше 21 миллиона рублей через сайт "Миллион призов". На эти средства покупаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи.

