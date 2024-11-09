Москвичи могут приобрести необычные виды моллюсков на рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горожане могут попробовать необычных моллюсков на рыбных рынках "Москва – на волне". Там им удастся приобрести любые морепродукты, которые впоследствии приготовят и подадут в зоне "Готовим на месте", передает портал мэра и правительства столицы.

Так, на прилавках представлена анадара. Этот моллюск едят в сыром виде. В составе его крови и мяса содержится большое количество полезных веществ, в том числе таурин, известный своей способностью придавать энергию. Кроме того, считается, что кровь анадары обладает свойствами афродизиака. Этот моллюск является очень древним. Возраст старейших окаменелостей достигает 140 миллионов лет. Его добывают в Японском и Охотском морях.

На рынках также можно приобрести других дальневосточных моллюсков – мидию Грея и вонголе. Первая из них является крупнейшим видом мидий в мире. Так, масса самого большого из пойманных моллюсков составила 1,5 килограмма. Этот морепродукт придется по вкусу тем, кто любит мидии, поскольку в большой раковине, как правила, находится много мяса.

Вонголе меньше по размеру, но имеет ярко-выраженный вкус. Многие знают об этом моллюске как о части традиционной средиземноморской кухни. Однако этот вид также широко распространен на Дальнем Востоке. Вонголе нередко добавляют в пасту с чесноком, специями и зеленью.

Высокой популярностью на прилавках рыбных рынков пользуются императорские и хасанские устрицы. Их отличает нежный сладковатый вкус и аромат. При этом они, как и прочие створчатые моллюски, содержат большое количество минералов и витаминов.

Вместе с тем с момента открытия на рыбных рынках "Москва – на волне" состоялись свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей. Участие в них приняли почти 10 тысяч юных поваров. Над программами занятий работают профессионалы, при этом особое внимание они обращают на возраст участников.