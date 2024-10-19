Собянин рассказал об узнаваемом стиле московских ярмарок выходного дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У московских ярмарок выходного дня появился узнаваемый стиль, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в июле начали проводиться работы по декорированию павильонов в новом дизайне "Волна". К настоящему моменту 28 торговых точек приобрели голубовато-зеленый оттенок. Их также украсили фигурными пластинами цвета дерева.

По словам Собянина, подобное натуральное оформление позволило гармонично включить павильоны ярмарок в окружающее пространство.

В общей сложности в Москве действует 56 ярмарочных площадок выходного дня. При этом половина из них была из них переведена на круглогодичный режим работы. В течение года на ярмарках побывали более 5,2 миллиона человек. Чаще всего москвичи покупают там овощи и фрукты, которые составляют 90% всей приобретенной продукции.

С 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график. Посетить их можно с 08:00 до 20:00. Москвичи сами стали обращаться с пожеланиями об изменении времени их работы. По мнению горожан, новый режим удобнее, поскольку позволяет успевать купить свежие продукты для завтрака.