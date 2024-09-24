Участники московских ярмарок выходного дня отправляют продукты бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фермеры московских ярмарок выходного дня регулярно отправляют бойцам СВО посылки с продуктами и необходимое снаряжение. Вместе с провизией они также передают солдатам открытки и письма, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фермер Светлана регулярно отправляет продукты длительного хранения в зону боевых действий. Помогать она начала осенью 2022 года. Ее сосед вместе с сослуживцами также отправляет помощь в зону СВО.

"Мне не все равно, через какие сложности и трудности проходят ребята на СВО. Конечно, хочется им помочь и поддержать тем, чем мы можем", – подчеркнула она.

Светлана работает на столичных ярмарках с момента их создания. Она продает домашние молочные продукты, мясные деликатесы, фермерские колбасы, тушенку, сало и сыр.

В свою очередь, предприниматели Москвы отправляют военнослужащим в зоне СВО запчасти, автомобили, одежду и медикаменты. Гуманитарные грузы передают через фонды, волонтерские центры, местные управы или своими силами. Также бойцам передают двигатели, коробки передач, шины, батарейки, генераторы и прочее. К примеру, универмаг в Тропарево-Никулине и магазин в Ясеневе передали мотоциклы и автомобили.

