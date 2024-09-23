Предприниматели Москвы отправляют в зону СВО автомобили, медикаменты и стиральные машины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматели Москвы отправляют военнослужащим в зоне СВО запчасти, автомобили, одежду и медикаменты. Гуманитарные грузы передают через фонды, волонтерские центры, местные управы или своими силами, пишет портал мэра и правительства столицы.

Так, магазины запчастей для автомобилей собирают и отправляют в зону СВО комплектующие. Также бойцам передают двигатели, коробки передач, шины, батарейки, генераторы и прочее. К примеру, универмаг в Тропарево-Никулине и магазин в Ясеневе передали мотоциклы и автомобили.

В свою очередь, большие торговые центры предоставляют волонтерским пунктам складские помещения. За эту услугу отвечает торговый центр в Бибиреве. Также магазины передают военнослужащим одежду – торговый центр в Люблине собрал для бойцов куртки и спортивные костюмы.

Кроме того, благотворительные фонды получают от предпринимателей различные медицинские препараты и хозяйственные товары. Торговый центр в районе Филевский Парк передал несколько стиральных машин, ТЦ в Марьиной Роще – газовые плиты и баллоны, а из Орехово-Борисова Южного – тепловые пушки.

Принтеры, бумагу и канцтовары отправил бойцам универсам в районе Якиманка. Магазины стройматериалов, помимо инструментов, на постоянной основе отправляют утеплитель. Кроме того, военные получили от индивидуального предпринимателя из поселка Мосрентген в ТиНАО несколько цепных бензопил.

Многие торговые точки собирают гумгрузы, в которые входят плащ-палатки, спальные мешки и дождевики. Один центральный столичный универмаг отправил бинокли, а универмаг в Киевском районе собрал туристические принадлежности, в том числе средства от насекомых. Также в состав гуманитарной помощи, как правило, входят разнообразные средства связи и слежения.

Между тем жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы РФ. Так, более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны. Основную часть гуманитарных товаров представляют собой продукты питания.