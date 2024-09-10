Участники фестивалей Москвы передали продукты для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники столичных гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости – 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" передали бойцам СВО угощения. Предприниматели Москвы и других российских регионов отправили военным варенье, мед, травяные сборы, чай и другие товары, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Индивидуальный предприниматель Анна Сучкова работает в сфере общепита – готовит блины. Несмотря на то что собственную продукцию передать участникам спецоперации не получится, она присоединилась к сбору гумпомощи с первых дней СВО.

Женщина вместе с друзьями и знакомыми приобретает необходимые для военных вещи. Они находятся на связи с военнослужащими в зоне спецоперации, поэтому знают, что нужно купить. Уже отправлены комплектующие для дронов, блокаторы и устройства для отслеживания.

По словам Сучковой, в последний раз команда отправила устройства для борьбы с БПЛА. Также был запрос на корм для собак и переноски для домашних животных, когда начались боевые действия в Курской области. Иногда запросы касаются вещей, бытовой химии и салфеток, добавила предприниматель. Гуманитарный груз отправляется в зону СВО на постоянной основе.

В свою очередь, производитель продуктов питания из Карачаево-Черкесской Республики передал военным мед и варенье. Замгендиректора по развитию компании Марат Токов рассказал, что уже передано порядка 500 килограммов варенья – из сосновых шишек, апельсинов, фейхоа, мандаринов, а также из одуванчиков. Вся переданная бойцам продукция длительного хранения.

Ранее сообщалось, что за лето 2024 года в 27 "Домиках добра" на площадках форума "Москва 2030" удалось собрать свыше 12,8 тысячи гуманитарных товаров. Кроме того, москвичи подписали около тысячи открыток. Гумпомощь направляется как в адрес участников спецоперации, так и жителям новых и приграничных регионов России, а также находящимся в приютах животным. На военнослужащих пришлось более 41% товаров, еще 48% – на подарки для детей, а остальное для животных.