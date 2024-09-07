Путин заявил, что предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО

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Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета, заявил Владимир Путин в рамках поздравления с Днем города.

"Хочу обратиться и к сотрудникам промышленным предприятиям столицы. В короткие сроки вы многократно нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции и в целом для укрепления безопасности и технологического суверенитета страны", – сказал Путин.

Также глава государства отметил, что в настоящее время тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья.

"Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальный культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине", – подчеркнул президент.

Между тем в Москве участникам СВО помогают фермеры, поставляющие продукцию на ярмарки и рыбный рынок "Москва – на волне". Участники ярмарок отправляют в зону СВО разные продукты, а также средства для обеззараживания воды.

Кроме того, жителям приграничных районов страны оказывают поддержку и некоммерческие организации (НКО) столицы. С начала августа благотворительный фонд "Банк еды "Русь" работает в Курске в одном штабе со студенческим корпусом РФ и Общероссийским народным фронтом. Представители фонда отвечают за логистику, товары и саму работу склада, куда поступают грузы с гуманитарной помощи со всей РФ.