Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы РФ. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита.

"Из Москвы отправили уже более 1,47 тысячи тонн гуманитарного груза в регионы. Любая посильная помощь делает жизнь людей немного комфортнее и лучше. Тысячи горожан участвуют в акции "Москва помогает" каждый день: кто-то приносит необходимые товары сам, а кто-то становится волонтером штаба", – уточнил он.

Так, более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны. В настоящий момент граждане могут посетить 14 пунктов приема гуманитарной помощи "Москва помогает". Большая часть из них открыта каждый день с 10 до 19 часов.

Кроме сбора помощи жителям Курской области, горожане до 30 сентября могут привезти канцелярские товары для школьников на новых территориях страны. Принять участие в акции "Соберем ребенка в школу" можно и в штабах "Москва помогает".

Основную часть гуманитарных товаров представляют собой продукты питания – рис, гречка, манка, пшено и разные крупы, макароны, подсолнечное масло, мясные, овощные и рыбные консервы, лапша, супы и каши быстрого приготовления, сахар, конфеты, кофе, хлебцы, сухари, сушки, печенье и другое. Жители столицы уже передали свыше 1,1 миллиона таких товаров.

На детские товары, включая питание и средства детской гигиены, приходится 700 тысяч, а более 960 тысяч единиц – на канцелярские принадлежности. Предметы гигиены для жителей пострадавших регионов составили более 554 тысяч, число новой одежды и обуви составило 302 тысячи. Также горожане принесли более 110 тысяч средств индивидуальной защиты, более 36 тысяч подушек и свыше 13 тысяч единиц корма и медикаментов для домашних питомцев.

Более 12 800 гуманитарных товаров удалось собрать за прошедшее лето 2024 года в 27 "Домиках добра" на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", уточняли ранее в "Мосволонтере". На бойцов СВО пришлось более 41% товаров, еще 48% – на подарки для детей, а остальное – для животных.

