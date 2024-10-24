Более 1,2 тыс кулинарных мастер-классов для детей прошли на рыбных рынках Москвы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Свыше 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей прошли на рыбных рынках "Москва – на волне" с момента их открытия. Участие в них приняли почти 10 тысяч юных поваров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, площадка в Косино-Ухтомском районе открылась в ноябре прошлого года, а в Митине – в сентябре этого.

Над программами занятий работают профессионалы, при этом особое внимание они обращают на возраст участников. Кроме того, для приготовления блюд не требуются специальные навыки и редкие ингредиенты, поэтому их легко повторить дома.

Например, в масленичные дни ребята пекли разнообразные блины с рыбной начинкой: картофельные, гурьевские, рисовые и льняные. В честь китайского Нового года в меню добавили почти 20 традиционных азиатских блюд, в том числе вонтоны, спринг-роллы с креветками и салат из морских водорослей с крабами.

Кроме того, во время масштабных городских мероприятий мастер-классы включают в себя специальные программы. Так, в дни исторического фестиваля "Времена и эпохи" дети готовили полбу с мидиями, баклажанами и базиликом из поваренной книги Петра I, рыбный паштет с хрустящим хлебом по рецепту XVIII века, а также лапшу ручной работы с морепродуктами и пармезаном. Помимо готовки, на рыбных рынках также проходят соревнования шеф-поваров, выступления музыкантов и театральные представления.

Тем временем пользователи сервиса "Активный гражданин" смогут выбрать имя для краба – талисмана проекта "Москва – на волне". Горожане подберут не только имя, но и образ для символа проекта.

На выбор предоставят 8 вариантов, включая Емелю (Емельяна) в поварском колпаке, Валеру (Валерия) в бескозырке, Анфису с цветочным венком на голове и Варвару с бантиком. Кроме того, краб станет героем стикерпака в телеграм-канале "Московских ярмарок", а за участие в опросе москвичи смогут получить баллы программы "Миллион призов".