Рыбные рынки Москвы предоставляют скидку бойцам СВО и членам их семей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скидка в 10% действует для участников СВО и членов их семей на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Помимо рыбного рынка "Москва – на волне", который находится в районе Косино-Ухтомском, к программе поддержки также присоединился недавно открывшийся рынок в Митине. Скидка при этом распространяется на всю продукцию.

Участников спецоперации также поддерживают и поставщики рыбных рынков. Один из них, Василий, отправляет в госпитали северную рыбу, а в Курскую область – тушенку из оленя, лося и кабана.

Многие фермеры ярмарок выходного дня на регулярной основе отправляют в зону СВО гуманитарную помощь: собственноручно выращенные овощи и фрукты, а также другие необходимые товары.

На рыбных рынках "Москва – на волне" посетители могут выбрать из широкого ассортимента рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих РФ. К примеру, жители и гости столицы могут купить свежих карпов, барабульку на шпажках, малосольных тугунок и многое другое.

Помимо рыбных рынков, участники СВО могут получить скидку в размере 10% и на других столичных межрегиональных ярмарках. География и ассортимент ярмарок постоянно расширяются.

Между тем москвичи на сайте "Миллион призов" перечислили свыше 65 миллионов рублей в поддержку бойцов СВО. Также средства направят на гуманитарную помощь гражданам новых и приграничных территорий.