Московские предприниматели передали 4 млн рублей в поддержку бойцов СВО

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Многие индивидуальные предприниматели из Москвы, участвующие в городских фестивалях, перечисляют деньги в благотворительные фонды, которые находятся на связи с бойцами СВО. Совокупно они передали на нужды военнослужащих уже четыре миллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Московские предприниматели стараются помочь российским военным, чем могут. Так, продуктовые магазины передают бойцам долгохранящиеся продукты, точки по продаже хозяйственных принадлежностей – мыло, зубные щетки и прочее, кондитерские магазины – печенье, фермерские хозяйства, варенье.

Зачастую владельцы бизнеса отправляют свою выручку на постоянной основе. В качестве их поддержки власти города помогают им реализовывать свою продукцию, предоставляя бизнесу бесплатные места в торговых шале на фестивальных площадках в разных округах Москвы.

Предприниматели в сфере общепита передают благотворительным фондам свою выручку, потому что их продукция требует хранения в определенных условиях и небольшое количество времени. В связи с этим ее нельзя отправлять в зону СВО.

Так, к примеру, поступают предприниматели Артем Крехов, команда которого печет вафли, делает хот-доги и напитки, и Сергей Носиков, который продает лимонад и сладости. Евгения Бровко, в свою очередь, предлагает москвичам тематическое меню, а выручку перечисляет на нужды военных.

Предприниматели, производящие продукцию длительного срока хранения, помимо сотрудничества с фондами, также передают бойцам коробки с вареньем или соленьями. Финансовая помощь оказывается и со стороны компаний, производящих декоративную продукцию. Например, помогают предпринимательница Юлия Черных, изготовитель свечей ручной работы, и Елена Саксина, которая валяет из шерсти игрушки.

Ранее участники столичных гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости – 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" передали бойцам СВО угощения. Предприниматели Москвы и других российских регионов отправили военным варенье, мед, травяные сборы, чай и другие товары.

Владимир Путин заявил, что предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета. Также глава государства отметил, что в настоящее время тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья.